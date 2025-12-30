21:43
Спорт

Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана

Сборная КР выступит на 45-м чемпионате Азии по велоспорту на шоссе в Саудовской Аравии, который пройдет 4-13 февраля 2026 года. Об этом сообщили в федерации.

По их данным, страну представит самая крупная делегация за всю историю участия — 16 спортсменов в разных возрастных и спортивных категориях — в юниорских, молодежных (до 23 лет), элитных и мастерс-, а также впервые в паравелоспорте.

«Участие столь представительной команды и дебют в паравелоспорте подчеркивают развитие велоспорта в Кыргызстане и его стремление к инклюзивности и высоким международным стандартам», — отметили в федерации.
