Кубок Азии. Эдмар Ласерда прокомментировал подготовку сборной Кыргызстана

В финальном этапе Кубка Азии U-23 2026 года, который проходит в Джидде, сегодня на поле выйдут команды Кыргызстана и Саудовской Аравии. Главный тренер нашей сборной Эдмар Ласерда прокомментировал подготовку.

Фото из архива. Главный тренер сборной Кыргызстана Эдмар Ласерда

По его словам, команда КР прибыла на турнир, чтобы показывать качественный и зрелищный футбол.

«Мы прекрасно понимаем, что попали в непростую группу с сильными соперниками, но готовы к вызову. Мы хорошо подготовлены и нацелены продемонстрировать свой лучший футбол», — сказал наставник.

Он добавил, что ребята изучили своих соперников, и назвал противников из Вьетнама хорошей командой, технически сильной.

«У них хороший тренер. Группа очень сильная и крепкая, будет непросто. Для нас важно хорошо начать первую игру», — отметил Эдмар Ласерда.

Напомним расписание матчей нашей сборной (по бишкекскому времени):

6 января в 22.00 — Саудовская Аравия — Кыргызстан

(стадион имени принца Абдуллы Аль-Файсала, Джидда);

9 января в 20.00 — Кыргызстан — Вьетнам

(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда);

12 января в 22.30 — Иордания — Кыргызстан

(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда).

Матч кыргызстанских футболистов против сборной Саудовской Аравии станет игрой открытия турнира.