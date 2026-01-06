13:27
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Спорт

Кубок Азии. Сборная Кыргызстана хочет показать хороший и красивый футбол

В финальном этапе Кубка Азии U-23 2026 года, который проходит в Джидде, сегодня на поле выйдут команды Кыргызстана и Саудовской Аравии. Капитан нашей сборной Саид Дациев ответил на вопросы журналистов.

СМИ
Фото СМИ. Капитан сборной Кыргызстана Саид Дациев

По его словам, сборная КР приехала показать хороший и красивый футбол и настраивается на отличный результат.

Ранее главный тренер кыргызстанцев Эдмар Ласерда также отметил, что команда прибыла на турнир, чтобы показывать качественный и зрелищный футбол.

«Мы прекрасно понимаем, что попали в непростую группу с сильными соперниками, но готовы к вызову. Мы хорошо подготовлены и нацелены продемонстрировать свой лучший футбол», — сказал он.

Напомним расписание матчей нашей сборной (по бишкекскому времени):

6 января в 22.00 — Саудовская Аравия — Кыргызстан
(стадион имени принца Абдуллы Аль-Файсала, Джидда);
9 января в 20.00 — Кыргызстан — Вьетнам
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда);
12 января в 22.30 — Иордания — Кыргызстан
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда).

Матч кыргызстанских футболистов против сборной Саудовской Аравии станет игрой открытия турнира.
Ссылка: https://24.kg./sport/357100/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Азии. Эдмар Ласерда прокомментировал подготовку сборной Кыргызстана
Кубок Азии: Отборочный матч Кыргызстана и Узбекистана закончился ничьей
Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подали заявку на проведение Кубка Азии
Кыргызстан впервые выходит в третий тур отбора на чемпионат мира по футболу
Борцы Кыргызстана принимают участие в Кубке Азии по казах курес
Определились соперники молодежной сборной по футболу на финале Кубка Азии
Отборочный турнир Кубка Азии-2023. Сборная Таджикистана приехала в Бишкек
Определились соперники молодежной сборной КР по отбору на Кубок Азии — 2022
Радион Хрипченко примет участие в рейтинговом Кубке мира
Популярные новости
Олимпийская сборная&nbsp;КР прибыла в&nbsp;Джидду: с&nbsp;кем и&nbsp;когда сыграют на&nbsp;Кубке Азии Олимпийская сборная КР прибыла в Джидду: с кем и когда сыграют на Кубке Азии
Кубок Азии. Эдмар Ласерда прокомментировал подготовку сборной Кыргызстана Кубок Азии. Эдмар Ласерда прокомментировал подготовку сборной Кыргызстана
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
13:02
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чин...
12:42
Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане
12:26
Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев
12:03
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
12:00
Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее