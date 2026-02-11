19:55
Школьники из Кыргызстана приняли участие в турнире по керлингу в Китае

Фото НОК «Школа Ломоносова»

Сборная команда юниоров из Кыргызстана приняла участие в Международном турнире по керлингу. Об этом 24.kg сообщили в научно-образовательном комплексе «Школа Ломоносова».

По данным ведомства, состязания проходили в китайском городе Ичуне, где также приняли участие сборные Беларуси, Ирана, Казахстана, КНР и России. 

Для юниорской сборной Кыргызстана этот турнир стал важным этапом. Керлинг остается новым видом спорта для страны, а команду представили школьники, занимающиеся на базе НОК «Школа Ломоносова» и входящие в федерацию этого вида спорта.

Одна из участниц команды, девятиклассница Айсулуу Дуйшонбекова, занимается керлингом несколько лет и уже успела побывать на сборах в Турции и выступить в Китае.

Стать одним из первых, кто занимается этим спортом у нас в стране, для меня что-то большое.

Айсулуу Дуйшонбекова

По ее словам, международные турниры помогают увидеть уровень соперников и понять направления для роста.

«Мы видели других спортсменов и понимали, что нам есть куда расти. Плюс это знакомство с другой культурой, другим подходом к спорту», — отметила Айсулуу Дуйшонбекова.

Главный тренер федерации Айбек Асаналиев подчеркивает, что керлинг — это, прежде всего, интеллектуальная игра.

Керлинг — это шахматы на льду. Здесь мало просто хорошо бросать камень. Нужно уметь думать, видеть игру, чувствовать партнера и соперника.

Айбек Асаналиев

Подготовка к турниру включала теоретические занятия, разбор тактики и учебно-тренировочные сборы в Турции, где команда тренировалась под руководством специалистов, работающих с олимпийскими сборными.

Несмотря на молодой возраст и отсутствие развитой инфраструктуры, кыргызстанская команда сумела достойно выступить на международной арене и навязать борьбу более опытным соперникам. Несмотря на то что юниоры не заняли призовых мест на турнире в Ичуне, участие в соревнованиях стало для сборной важным ориентиром и показало потенциал развития керлинга в стране.
