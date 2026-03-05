01:06
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Спорт

Борец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге UWW

Фото из интернета. Эрназар Акматалиев

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы (UWW).

Обновленный рейтинг составлен по итогам турнира в Албании.

На нем наш соотечественник выступал в весовой категории до 70 килограммов и выиграл золотую медаль.

Этот результат позволил ему подняться с третьего места на второе, уступая лишь действующему олимпийскому чемпиону Есиносукэ Аояги из Японии.

Акжол Махмудов занял 31-е место мирового рейтинга. На турнире в Тиране (Албания) он выступал в весовой категории до 82 килограммов, где занял 10-е место среди 19 участников.

Еще один борец Жоламан Шаршенбеков исключен из мирового рейтинга UWW.
Ссылка: https://24.kg./sport/364742/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанцы завоевали две бронзы
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал бронзу
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в четвертьфинале
Турнир по борьбе в Албании. Нурзат Нуртаева завоевала серебро
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото
Турнир по борьбе в Албании. Айпери Медет кызы и Нурзат Нуртаева вышли в финал
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в финал
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в полуфинал
Популярные новости
Ушел из&nbsp;жизни легендарный кыргызстанский футбольный тренер Борис Подкорытов Ушел из жизни легендарный кыргызстанский футбольный тренер Борис Подкорытов
Стало известно, как Айсулуу Тыныбекова назвала новорожденного сына Стало известно, как Айсулуу Тыныбекова назвала новорожденного сына
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанцы завоевали две бронзы Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанцы завоевали две бронзы
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал бронзу Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал бронзу
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня