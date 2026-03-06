10:38
Спорт

Четыре кыргызстанца попали в топ-10 мирового рейтинга Объединенного мира борьбы

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал обновленный мировой рейтинг. В него попали четыре кыргызстанца.

Рейтинг составлен по итогам турнира в Албании, который прошел с 25 февраля по 1 марта.

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе на этом турнире завоевала три медали.

Второе место рейтинга разделили Бекзат Алмаз уулу (выступает в весовой категории до 57 килограммов) и Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов).

Тайырбек Жумашбек уулу расположился на 9-м месте (до 61 килограмма). И замыкает десятку лидеров Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов).
