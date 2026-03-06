10:38
Спорт

В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой

На матче в рамках чемпионата Кыргызской Республики по футзалу между командами «Нарын» и «Тойота» выявлен ряд дисциплинарных нарушений. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта.

По ее данным, болельщик бросил бутылку с водой в главного судью, когда тот назначил штрафной удар в пользу команды «Нарын».

Когда игрок «Нарына» собирался бить по воротам, кто-то из зрителей попытался ослепить вратаря лазерной указкой.

Дисциплинарный комитет КФС, рассмотрев материалы дела, признал команду «Нарын» виновной в совершении дисциплинарных нарушений и назначил штраф в 15 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg./sport/364939/
просмотров: 1086
