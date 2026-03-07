В Милане-Кортине открылись Паралимпийские игры

В Милане-Кортине д’Ампеццо открылись XIV Зимние Паралимпийские игры. Церемония открытия прошла на исторической арене Вероны — в античном римском амфитеатре, построенном в I веке нашей эры и вмещающем 12 тысяч зрителей.

Отметим, что Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил статус паралимпийских комитетов России и Беларуси, приостановленный после февраля 2022 года.

Стало известно, что сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде-2026. От Ирана на Паралимпиаду должен был поехать 23-летний лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, который ранее выступал на Паралимпиадах в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022).

После начала военной операции против Ирана воздушное пространство региона оказалось закрыто. В IPC заявили, что вместе с оргкомитетом Игр пытались найти альтернативные пути для прибытия делегации, но безуспешно.

На XIV зимних Паралимпийских играх в Италии разыграют 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.