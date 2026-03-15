Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в очередном поединке в UFC

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу (16-2) победил в своем очередном поединке в UFC. В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 269 (штат Невада, США).

В поединке полусреднего дивизиона соперником кыргызстанца стал американец Крис Кертис (32-13).

Все три раунда наш спорстмен был увереннее и точнее в ударах. В итоге судьи отдали победу Мыктыбеку Оролбай уулу единогласно.

Эта третья победа подряд и пятая в лучшей лиге мира.

Мыктыбек Оролбай уулу в прошлом году поднялся в полусредний вес из легкого, а Кертис также провел второй бой в дивизионе, спустившись из средней весовой категории.