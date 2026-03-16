Спорт

В Таласе строят стадион международного уровня на 5 тысяч мест

Руководство Кыргызского футбольного союза ознакомилось с ходом строительства нового стадиона на 5 тысяч мест в Таласе. С рабочим визитом объект посетили вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев, генеральный секретарь Медербек Сыдыков и советник президента Аман Каскеримов.

Как сообщили в КФС, в ходе поездки представители союза на месте осмотрели текущий этап строительства, обсудили качество работ и сроки завершения проекта. Они подчеркнули, что объект должен полностью соответствовать международным стандартам и требованиям футбольной инфраструктуры.

Также в рамках визита руководство союза посетило футбольное поле на территории школы № 6 в Таласе и ознакомилось с его состоянием.

Напомним, капсула под строительство стадиона заложена 9 апреля 2025 года. После завершения работ в Таласской области появится возможность проводить футбольные матчи международного уровня. Новый стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Азия», представляющего Талас, и будет способствовать развитию футбола, привлечению молодежи к спорту и улучшению спортивной инфраструктуры региона.
Материалы по теме
На стадионе «Бишкек Арена» откроют трехэтажный торговый центр
В Таласе строят новый корпус университета
Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости
Фото дня. Дети играют в футбол на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена»
ГАФКС объяснило причины ограничений на стадионе Долона Омурзакова
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция
В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений
В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на 738 тысяч сомов
В Таласе ломбард вернул гражданам незаконно изъятое недвижимое имущество
В Ороке установили 500-метровый запрет на строительство вокруг стадиона
Сборная Кыргызстана по&nbsp;кок-бору пропустит чемпионат мира в&nbsp;Казахстане Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола&nbsp;КР Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в&nbsp;очередном поединке в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в очередном поединке в UFC
Айпери Медет кызы снова выйдет на&nbsp;ковер против олимпийской чемпионки Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
12:00
Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее а...
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму