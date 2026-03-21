Спорт

Кубок Нооруза — 2026: в финале по кок-бору сойдутся «Намыс» и «Ынтымак»

Сегодня в рамках Кубка Нооруза — 2026 по кок-бору состоится решающий матч Высшей лиги. В финале встретятся команды «Намыс» и «Ынтымак», сообщили в федерации данного вида спорта.

Схватка пройдет на ипподроме Чолпон-Аты, начало запланировано на 17.00.

Ранее на этой же арене в борьбе за третье место сойдутся команды «Талас-Алтын Альянс» и «Шахтер».

пресс-службы Федерации кок-бору
Фото пресс-службы Федерации кок-бору. Стартовые составы финалистов

Традиционный турнир по национальному виду спорта кок-бору, приуроченный к празднику Нооруз, собрал в этом году 24 команды. Участники соревновались в Высшей и Первой лигах.
Материалы по теме
В Ошской области стартовали национальные игры к Ноорузу
В Чолпон-Ате проходит крупный турнир по кок бору в честь Нооруза
Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
Кок бору и кокпар на ВИК. Организаторы надеются избежать споров и стычек
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом
Мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство
Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Популярные новости
Игрока &laquo;Зенита&raquo; Сердара Азмуна исключили из&nbsp;сборной Ирана и&nbsp;назвали предателем Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по боксу
В&nbsp;Баткенской области прошел турнир по&nbsp;киберспорту среди военнослужащих В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих
Сборная Кыргызстана по&nbsp;вольной борьбе выступит на&nbsp;турнире в&nbsp;Армении Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступит на турнире в Армении
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
