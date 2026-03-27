Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом лиги АСА

Спортсмена из Кыргызстана Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом бойцовской лиги АСА. Об этом сообщил ее президент Магомед Бибулатов.

«Теперь Жакшылык Мырзабеков полноценный чемпион, а не временный. На данный момент у нас первый претендент в этом весе Алберт Туменов», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, кыргызстанец завоевал титул временного чемпиона в полусреднем дивизионе в декабре 2025 года на турнире ACA 197 в Москве. Объединительный бой между полноценным чемпионом этого дивизиона Абубакаром Вагаевым из России и Жакшылыком Мырзабековым должен был состояться весной 2026 года, но россиянин перешел в UFC и освободил титул.
