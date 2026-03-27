Лига PWL. Кыргызстанец Омурбек Асан уулу выиграл Чермена Тавитова

В Ташкенте (Узбекистан) сегодня проходит очередной турнир борцовской лиги PWL. Эфир можно посмотреть на сайте wrestlingtv.ru.

В весовой категории до 61 килограмма борец вольного стиля Омурбек Асан уулу обыграл Чермена Тавитова (Россия) — 8:7.

Фото с прямого эфира. Омурбек Асан уулу обыграл Чермена Тавитова

Ранее Абдымалик Карачов выиграл Османа Султанова, Кадыр Кенешов проиграл Гасану Гасанову, а Нурсадык Нурдинов уступил Арипу Абдулаеву (все — Россия).

Напомним, в рамках турнира PWL 11 запланированы 24 поединка. На ковер еще выйдут Сезим Жуманазарова и Акжол Махмудов.
