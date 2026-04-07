Чемпионат Азии по борьбе. Во второй день двое кыргызстанцев вышли в полуфинал

Раззак Бейшекеев и Амантур Исмаилов вышли в полуфинал чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Соперником Раззака Бейшекеева (до 67 кг) станет Ахмадреза Мохсен Нежад (Иран), Амантура Исмаилова (до 72 кг) — Алматбек Аманбек (Казахстан). Они обыграли представителей Кореи и Индии соответственно.

Финалисты определятся сегодня вечером.

Напомним, накануне Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов и Асан Жанышов вышли в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Улан Муратбек уулу и Роман Ким поборются за бронзовую медаль.