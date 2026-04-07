Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Амантур Исмаилов проиграл в полуфинале

Кыргызстанец Амантур Исмаилов поборется за бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Соперником Амантура Исмаилова (до 72 килограммов) был Алматбек Аманбек (Казахстан).

Кыргызстанец уступил со счетом 1:3. Он поборется за бронзу турнира.

Ранее в финал пробился Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов). Победители в этих весовых категориях определятся завтра вечером.

Напомним, накануне Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов и Асан Жанышов вышли в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Улан Муратбек уулу и Роман Ким сегодня поборются за бронзовую медаль.