Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Амантур Исмаилов проиграл в полуфинале

Кыргызстанец Амантур Исмаилов поборется за бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Соперником Амантура Исмаилова (до 72 килограммов) был Алматбек Аманбек (Казахстан). 

Кыргызстанец уступил со счетом 1:3. Он поборется за бронзу турнира.

Ранее в финал пробился Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов). Победители в этих весовых категориях определятся завтра вечером.

Напомним, накануне Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов и Асан Жанышов вышли в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Улан Муратбек уулу и Роман Ким сегодня поборются за бронзовую медаль.
