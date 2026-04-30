В Бишкеке пройдет высшая лига чемпионата Кыргызстана по шахматам

В Бишкеке пройдет высшая лига чемпионата Кыргызской Республики по шахматам. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, турнир начался 30 апреля и продлится до 11 мая. Лучшие шахматисты страны сразятся за титул чемпионов в Высшей лиге. Призовой фонд составит 450 тысяч сомов.

Чемпионат станет основным этапом отбора в национальную сборную Кыргызстана. В этом году принята новая спортивная система отбора «4 + 1»: первые 4 места в мужском и женском турнирах получают гарантированное право представлять страну на Всемирной шахматной Олимпиаде 2026 года. Одно оставшееся место в каждой команде будет распределено решением Кыргызского шахматного союза.

Для максимально честного отбора введено правило олимпийского тай-брейка. Если несколько участников разделят очки, претендуя на решающее 4-е место в сборной, между ними будет проведен дополнительный матч-турнир на другой день после закрытия чемпионата.

Формат игры: мужчины — 11 туров, женщины — 9 туров. Контроль времени: классический (90 минут+30 секунд за ход).

Призовой фонд: победитель среди мужчин получит 55 тысяч сомов, среди женщин — 40 тысяч сомов. Всего предусмотрено 10 основных призовых мест в каждой категории, а также специальные призы для ветеранов.