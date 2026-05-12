Кыргызстан утвердил программу развития спорта до 2030 года

Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Постановлением утверждены сама программа, план мероприятий по ее реализации, бюджет, а также система мониторинга и оценки эффективности.

Согласно документу, министерства, ведомства и другие госорганы обязаны обеспечить своевременное выполнение мероприятий, проводить постоянный анализ и дважды в год отчитываться о ходе реализации программы.

Координация работы возложена на Государственное агентство по физической культуре и спорту при кабинете министров КР.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Постановление вступит в силу через десять дней.