Адылбек Касымалиев провел первое заседание обновленного исполкома КФС

В Бишкеке прошло первое заседание Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза в обновленном составе. Его провел новый президент КФС Адылбек Касымалиев.

Во время заседания члены исполкома рассмотрели и утвердили концепцию работы национальных сборных Кыргызстана в возрастных категориях от U-17 до U-23.

Кроме того, обсуждался вопрос допуска игроков олимпийской сборной к заявке за клубы Высшей лиги вне регистрационного периода.

По итогам заседания соответствующие решения поддержаны членами исполнительного комитета.