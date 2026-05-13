Адылбек Касымалиев провел первое заседание обновленного исполкома КФС

В Бишкеке прошло первое заседание Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза в обновленном составе. Его провел новый президент КФС Адылбек Касымалиев.
Во время заседания члены исполкома рассмотрели и утвердили концепцию работы национальных сборных Кыргызстана в возрастных категориях от U-17 до U-23.
Кроме того, обсуждался вопрос допуска игроков олимпийской сборной к заявке за клубы Высшей лиги вне регистрационного периода.
По итогам заседания соответствующие решения поддержаны членами исполнительного комитета.
Председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева избрали президентом Кыргызского футбольного союза 12 мая. Он стал единственным кандидатом на данный пост.
Ранее пост президента занимал бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он оставил его после того, как президент отстранил его от государственных должностей — зампреда кабинета министров и главы спецслужбы.