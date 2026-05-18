Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев завоевал золото для сборной КР

Борец вольного стиля из Кыргызстана Малик Шаваев выиграл международный турнир памяти Али Алиева, который прошел в городе Каспийске (Россия) 15-18 мая. Об этом сообщает Федерация борьбы КР.

В весовой категории до 86 килограммов он одержал пять побед и завоевал золотую медаль.

Напомним, двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев с конца 2025 года выступает за Кыргызстан.

В декабре он выиграл чемпионат Кыргызстана, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 килограммов Мухаммада Абдуллаева.