Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам

В WhatsApp появилась защита от спамеров при помощи PIN-кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo.



Мессенджер продолжает совершенствовать защиту конфиденциальности пользователей. Например, в новой бета-версии мессенджера для iOS с номером сборки 24.18.10.70 появилась функция создания уникального юзернейма и защиты от нежелательных сообщений с помощью PIN-кода.

Пользователи смогут выбирать имя пользователя вместо номера телефона, что сделает общение более безопасным и конфиденциальным. Также будет доступна возможность добавления PIN-кода для защиты юзернейма, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

Чтобы связаться с пользователем, который не находится в списке контактов, потребуется ввести специальный PIN-код. Это предотвратит попытки мошенников и спамеров. Нововведение будет опциональным, позволяя пользователям самостоятельно решать, использовать его или нет, в зависимости от их потребностей в защите данных.

Функции находятся на стадии разработки и появятся в одном из будущих обновлений WhatsApp. Когда именно – не сообщается.