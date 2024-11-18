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Техноблог

Интерфейс WhatsApp будет обновлен: что изменится в мессенджере

В ближайшее время пользователи WhatsApp получат доступ к обновлению, которое внесет незначительные, но заметные визуальные изменения в интерфейс программы. Об этом сообщается в блоге WABetaInfo.

Отмечается, что пользователи бета-версии приложения WhatsApp для Android (версия 2.24.24.12) обнаружили тестирование новых тематических значков для контактов и групповых чатов.

В настоящее время значки контактов, групповых чатов и сообществ в мессенджере WhatsApp представлены в нейтральном сером цвете. Это приводит к однообразному виду у пользователей, не имеющих фотографии профиля или скрывших ее по соображениям конфиденциальности. Разработчики планируют внедрить систему ярких цветов для таких значков, что позволит каждому профилю стать более заметным.

Также эксперты полагают, что использование цветового оформления значительно упростит идентификацию контактов и групп. Визуальное выделение станет более явным, поскольку пользователи смогут связывать определенные цвета с конкретными чатами.

Эта концепция во многом схожа с цветовыми метками, реализованными в стандартном приложении «Контакты» операционной системы Android, где каждый из них визуально обозначается уникальным цветом, отмечают специалисты.

Тематические значки появятся в групповых чатах и онлайн-сообществах. Отсутствие уникальной визуальной идентификации может затруднить различение нескольких чатов с похожими или идентичными названиями. Использование тематических значков позволит эффективно решить эту проблему, облегчая распознавание групп без необходимости их поочередного открытия.

В настоящее время улучшенная визуализация доступна не всем пользователям. Данная функция находится в стадии разработки и пока что доступна только участникам бета-тестирования мобильного приложения. Ожидается, что эта функция будет включена в общедоступную версию приложения в одном из будущих обновлений.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/311378/
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