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Техноблог

Apple вновь приступила к разработке собственного телевизора

Корпорация Apple второй раз за свою историю приступила к разработке телевизора. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

MacRumors
Фото MacRumors


Уточняется, что после более чем десятилетнего перерыва Apple вновь приступила к разработке собственного телевизора. Это уже второй раз, когда компания пытается войти на рынок телевизоров после неудачной попытки в 2009-2011 годах.

По словам Марка Гурмана, Apple «оценивает» идею создания телевизора под своим брендом, который может стать частью линейки новых устройств для умного дома. Однако, как отмечает эксперт, проект находится на очень ранней стадии разработки, и до запуска в производство могут пройти годы.

Если телевизор Apple будет успешно запущен, это откроет перед фирмой новые возможности для конкуренции на рынке телевизоров. В настоящее время Apple предлагает только приставку Apple TV для стриминга, подключаемую к телевизору.

Ожидается, что телевизор Apple будет иметь более глубокую интеграцию с экосистемой устройств Apple, а также премиальный дизайн. Однако неизвестно, как компания будет конкурировать с другими телевизионными брендами в плане характеристик дисплеев, функций и ценообразования.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/311510/
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