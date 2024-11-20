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Техноблог

Google планирует объединить Android и Chrome OS

Корпорация Google намеревается полностью переделать операционную систему ChromeOS в Android. В результате устройства Chromebook станут похожи на Android-планшеты. В компании готовы пойти на этот шаг из-за конкуренции с iPad, сообщает портал Android Authority.

Google планировала перевести ChromeOS на Android еще несколько лет назад. В компании уже добавили Linux-ядро и программную платформу Android в ChromeOS для более сбалансированной работы различных Android-устройств с Chromebook. Также в компании собираются выпустить Chromebook под управлением Android, поскольку мобильная операционная система все лучше показывает себя при использовании на настольных ПК.

Ранее в браузере Chrome для iOS стала доступна часть функций из версии для Android. Также теперь на Android-устройствах можно выявлять опасные приложения с помощью ИИ в реальном времени.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/311622/
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