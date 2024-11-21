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Техноблог

Искусственный интеллект в Кыргызстане. Пример бизнеса и перспективы госсектора

Министерство цифрового развития Кыргызстана хочет ограничить использование искусственного интеллекта для борьбы с дипфейками. Глава ведомства Нурия Кутнаева рассказала, что такая мера нужна для контроля технологий, которые создаются со злыми намерениями.

Редакция 24.kg обратилась к экспертам и специалистам министерства, чтобы узнать, как можно использовать ИИ в благих целях и как его внедряет государство.

Как внедряет ИИ бизнес

Заместитель исполнительного директора Международного делового совета (МДС) Жанабиль Давлетбаев рассказал, что частные компании внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в свою деятельность, используя готовые решения, которые уже интегрированы в различные бизнес-программы.

«Например, Microsoft разработала и внедрила в свои продукты ИИ. В итоге компания, используя такие продукты, частично задействует искусственный интеллект. ИИ широко применяют в сфере продаж и маркетинга, в основном благодаря программам, созданным мировыми разработчиками», — сообщил он.

Местные разработчики активно применяют искусственный интеллект в создании программных продуктов.

 «Это может касаться анализа данных, например, обработки информации и продаж. Такие технологии особенно актуальны для крупных компаний в сфере электронной коммерции, например, для агрегаторов вроде «Яндекса», Glovo и других, которые используют собственные разработки», — отметил Жанабиль Давлетбаев.

Взгляд экспертов, как государство могло бы внедрить ИИ

Эксперт в области цифровизации Азамат Буржуев заметил, что большие технологические корпорации, такие как Google и Meta, активно развивают ИИ. Они оптимизируют бизнес, привлекают клиентов и уменьшают расходы.

«Глядя на перспективы и успехи, которые бизнес достигает с помощью искусственного интеллекта, государство также старается развиваться в этом направлении», — подчеркнул он.

Медицина

По словам эксперта, ИИ активно используют в медицине в Израиле, США и странах Европы. Эти технологии применяют для анализа снимков компьютерной томографии, что значительно повышает точность диагностики.

«Искусственный интеллект в сфере медицины имеет безграничные возможности и может существенно повысить качество здравоохранения. Он может найти себя в области ранней диагностики заболеваний, особенно онкологических, или для нахождения новых лекарств», — отметил Азамат Буржуев.

Образование

Эксперт сообщил, что в Кыргызстане тема внедрения ИИ в образование обсуждалась не раз. Министерство образования и науки ведет переговоры с Google, чтобы в будущем использовать их платформу для создания индивидуальных учебных программ для школьников.

«Искусственный интеллект можно применять в образовании, подбирая ученику индивидуальные задания, тесты, задачи, темы, исходя из его предрасположенности», — рассказал Азамат Буржуев.

Общественная безопасность

По словам специалиста, ИИ активно используют для обеспечения общественной безопасности. Пример — использование технологий в Китае, где искусственный интеллект помогает в наблюдении за массовыми скоплениями людей, поиске преступников и пропавших.

Законодательство

Азамат Буржуев сказал, что в законодательстве ИИ можно использовать для анализа и выявления противоречий в законах. Однако для этого его необходимо научить понимать кыргызский язык, поскольку законы написаны на нем. Как только искусственный интеллект освоит язык, это значительно упростит процесс анализа законов и данных в интернете.

«Нет такого юриста, который бы знал все законы, особенно учитывая, что за последние 30 лет их принято множество. ИИ может взять на себя эту задачу и помочь выявить противоречия и несоответствия», — заявил эксперт.

Обработка баз данных

«Госсектору ИИ мог бы помочь в обработке больших баз данных, связанных с реестром информации и госорганов, а также в информационном и правовом просвещении граждан, — сказал Азамат Буржуев. — Я думаю, в течение пяти лет искусственный интеллект будет широко использоваться во всех сферах жизни. Уже сейчас банки применяют его для автоматических звонков заемщикам, где автодозвонщики озвучивают текст в зависимости от текущей ситуации. Это начало. ИИ проникнет не только в бизнес, но и в повседневную жизнь граждан и государств». 

Как внедряет ИИ государство

В Минцифры рассказали, как внедряется технология в государственном секторе. Сейчас в республике разрабатывают продукты для автоматизации работы и налаживания контакта с гражданами. В ведомстве сообщили, что сейчас в Кыргызстане ведутся разработки по двум направлениям:

  • камеры с искусственным интеллектом для контроля сотрудников и их эффективности;

  • интеллектуальные чат-боты для граждан, которые будут консультировать по госуслугам, и решения типовых вопросов.

В министерстве отметили, что уровень цифровой грамотности в стране требует улучшения, особенно среди государственных служащих. Для повышения компетенций и использования ИИ-технологий населению нужен доступ к обучающим ресурсам. Сейчас уровень грамотности у населения постепенно растет, но зависит от возраста и образования. Среди госслужащих в разных ведомствах подготовка специалистов на разном уровне. Также есть дефицит специалистов с практическим опытом работы с ИИ.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/311771/
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