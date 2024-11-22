Xiaomi представила пауэрбанк размером с банковскую карту

Xiaomi анонсировала легкий и компактный пауэрбанк Ultra Slim Power Bank 5000 mAh. Об этом сообщает Gizmochina.

В компании отмечают, что по размеру внешний аккумулятор напоминает банковскую карту. Но, разумеется, с кредиткой его не спутаешь, ведь толщина устройства составляет 10 миллиметров.

Пауэрбанк получился около 11 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину. Кроме того, Ultra Slim Power Bank практически не чувствуется в руке — его вес составляет 93 грамма.

Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе и имеет емкость 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки на уровне 20 Вт через USB-C делает его идеальным решением для современных устройств. Время зарядки самого повербанка составляет 105 минут при мощности 18 Вт.

Помимо этого, устройство обладает возможностью двусторонней быстрой зарядки, что позволяет эффективно заряжать как сам пауэрбанк, так и подключенные устройства.

С помощью пауэрбанка от Xiaomi можно безопасно заряжать гаджеты с низким энергопотреблением — устройство подстроится под них.

Компания должна сообщить о дате выхода аккумулятора и его стоимости в ближайшее время.