WhatsApp добавляет крутую функцию, которая понравится многим пользователям

В мессенджере WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений. Разработчики отметили, что уже начали распространять полезную фишку по всему миру, пишет портал @hi-tech.

Создатели мессенджера подчеркнули, что голосовые сообщения могут упростить коммуникацию между друзьями и близкими людьми и сделать ее более личной. Но пользователям не всегда удобно слушать записи. Расшифровка поможет узнать, что сказал собеседник, в текстовом виде.

Как включить расшифровку голосовых сообщений в WhatsApp

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выполнить всего несколько действий в операционных системах iOS или Android:

Откройте настройки мессенджера;

Выберите раздел «Чаты»;

Включите параметр «Транскрибирование голосовых сообщений»;

Удержите палец на голосовом сообщении и в появившемся меню нажмите на «Расшифровать».

Для iPhone также есть отдельное требование. На смартфоне необходимо включить функцию «Привет, Siri»:

Откройте настройки устройства;

Выберите «Siri и Поиск»;

Включите параметр «Вызов Siri боковой кнопкой» или «Вызов Siri кнопкой «Домой» в зависимости от модели.

Также на «яблочном» девайсе должна быть версия операционной системы не младше iOS 16. Количество поддерживаемых языков зависит от конкретной ОС, однако во всех случаях, в том числе на Android, пользователям доступны как минимум английский, португальский, испанский и русский языки.

Почему не работает расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp

Разработчики подчеркнули, что на расшифровку требуется некоторое время. Однако пользователи могут столкнуться с ошибками. Это может быть связано с одной из следующих причин:

Выбранный в настройках язык не совпадает с языком голосового сообщения;

Язык голосового сообщения не поддерживается;

Слова сложно распознать, например, из-за фонового шума.

Пока что новая функция может быть доступна не всем пользователям. Ожидается, что полностью релиз состоится в ближайшие недели. Руководство мессенджера пообещало, что в следующие месяцы добавит поддержку большего количества языков.