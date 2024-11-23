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Техноблог

WhatsApp добавляет крутую функцию, которая понравится многим пользователям

В мессенджере WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений. Разработчики отметили, что уже начали распространять полезную фишку по всему миру, пишет портал @hi-tech.

Создатели мессенджера подчеркнули, что голосовые сообщения могут упростить коммуникацию между друзьями и близкими людьми и сделать ее более личной. Но пользователям не всегда удобно слушать записи. Расшифровка поможет узнать, что сказал собеседник, в текстовом виде.

Новая функция будет бесплатной для всех пользователей. Разработчики также позаботились о безопасности. Расшифровка создается на устройстве пользователя. Доступ к таким данным будет только у владельца девайса — записи не попадут в интернет. Функция, в отличие от аналогичной возможности в мессенджере Telegram, полностью бесплатная.

Как включить расшифровку голосовых сообщений в WhatsApp

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выполнить всего несколько действий в операционных системах iOS или Android:

  • Откройте настройки мессенджера;

  • Выберите раздел «Чаты»;

  • Включите параметр «Транскрибирование голосовых сообщений»;

  • Удержите палец на голосовом сообщении и в появившемся меню нажмите на «Расшифровать».

Для iPhone также есть отдельное требование. На смартфоне необходимо включить функцию «Привет, Siri»:

  • Откройте настройки устройства;

  • Выберите «Siri и Поиск»;

  • Включите параметр «Вызов Siri боковой кнопкой» или «Вызов Siri кнопкой «Домой» в зависимости от модели.

Также на «яблочном» девайсе должна быть версия операционной системы не младше iOS 16. Количество поддерживаемых языков зависит от конкретной ОС, однако во всех случаях, в том числе на Android, пользователям доступны как минимум английский, португальский, испанский и русский языки.

Почему не работает расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp

Разработчики подчеркнули, что на расшифровку требуется некоторое время. Однако пользователи могут столкнуться с ошибками. Это может быть связано с одной из следующих причин:

  • Выбранный в настройках язык не совпадает с языком голосового сообщения;

  • Язык голосового сообщения не поддерживается;

  • Слова сложно распознать, например, из-за фонового шума.

Пока что новая функция может быть доступна не всем пользователям. Ожидается, что полностью релиз состоится в ближайшие недели. Руководство мессенджера пообещало, что в следующие месяцы добавит поддержку большего количества языков.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/311962/
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