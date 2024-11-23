WhatsApp добавляет крутую функцию, которая понравится многим пользователям

В мессенджере WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений. Разработчики отметили, что уже начали распространять полезную фишку по всему миру, пишет портал @hi-tech.
Создатели мессенджера подчеркнули, что голосовые сообщения могут упростить коммуникацию между друзьями и близкими людьми и сделать ее более личной. Но пользователям не всегда удобно слушать записи. Расшифровка поможет узнать, что сказал собеседник, в текстовом виде.
Как включить расшифровку голосовых сообщений в WhatsApp
Чтобы воспользоваться функцией, нужно выполнить всего несколько действий в операционных системах iOS или Android:
-
Откройте настройки мессенджера;
-
Выберите раздел «Чаты»;
-
Включите параметр «Транскрибирование голосовых сообщений»;
-
Удержите палец на голосовом сообщении и в появившемся меню нажмите на «Расшифровать».
Для iPhone также есть отдельное требование. На смартфоне необходимо включить функцию «Привет, Siri»:
-
Откройте настройки устройства;
-
Выберите «Siri и Поиск»;
-
Включите параметр «Вызов Siri боковой кнопкой» или «Вызов Siri кнопкой «Домой» в зависимости от модели.
Также на «яблочном» девайсе должна быть версия операционной системы не младше iOS 16. Количество поддерживаемых языков зависит от конкретной ОС, однако во всех случаях, в том числе на Android, пользователям доступны как минимум английский, португальский, испанский и русский языки.
Почему не работает расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp
Разработчики подчеркнули, что на расшифровку требуется некоторое время. Однако пользователи могут столкнуться с ошибками. Это может быть связано с одной из следующих причин:
-
Выбранный в настройках язык не совпадает с языком голосового сообщения;
-
Язык голосового сообщения не поддерживается;
-
Слова сложно распознать, например, из-за фонового шума.
Пока что новая функция может быть доступна не всем пользователям. Ожидается, что полностью релиз состоится в ближайшие недели. Руководство мессенджера пообещало, что в следующие месяцы добавит поддержку большего количества языков.