05:23
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Техноблог

Помоет и высушит. В Японии показали стиральную машину для людей

В Японии представили стиральную машину Mirai Ningen Sentakuki. Она предназначена для людей, сообщает издание Asahi.

Компания Science Co. показала прототип стиральной машины для людей. Устройство под названием Mirai Ningen Sentakuki (в переводе «человеческая стиральная машина будущего») способно мыть и сушить человека за 15 минут.

Устройство представляет собой кабину, наполняемую водой, когда пользователь садится в нее. Встроенные датчики измеряют пульс и другие биологические параметры, обеспечивая комфортную температуру воды. Кроме того, система проецирует различные изображения на стекло, чтобы помочь пользователю расслабиться.

Производитель планирует провести тестирование устройства на выставке Osaka Kansai Expo в апреле 2025 года. Ожидается, что до восьми человек смогут ежедневно пользоваться 15-минутной услугой «стирки и сушки» после предварительного бронирования.

Science Co. также намерена выпустить устройство для домашнего использования. Сколько будет стоить такая стиральная машина, пока не уточняется.

Впервые концепция «человеческой стиральной машины» была представлена на Всемирной выставке в Японии в 1970 году компанией Sanyo Electric Co., однако устройство не получило коммерческого успеха.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/312210/
просмотров: 8215
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники КР смогут обучаться в Японии: президент ратифицировал обменные ноты
В Японии попросили граждан включать в завещания свои логины и пароли
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
Айпери Нурбекова будет представлять Кыргызстан на конкурсе Miss International
Кыргызстанцев хотят привлекать для работы в строительном секторе Японии
Aero Asahi corporation предлагает создать цифровую карту Бишкека
В Токио мужчина пытался протаранить ворота резиденции премьера. Он задержан
Японская музыка, зеленый чай, боевые искусства. В Бишкеке пройдет Japan Day
Новый премьер Японии выступает за создание азиатской версии НАТО
Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии
Популярные новости
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
Билл Гейтс признался, что не&nbsp;стал&nbsp;бы миллиардером, если&nbsp;бы сидел в&nbsp;соцсетях Билл Гейтс признался, что не стал бы миллиардером, если бы сидел в соцсетях
NASA объявило о&nbsp;переносе пилотируемого полета на&nbsp;Луну NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и&nbsp;техники Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, пятница
23:41
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
23:01
Кыргызстан и Великобритания обсудили активизацию экономического сотрудничества
22:31
В Кыргызстане может появиться цифровой сом: как другие страны внедряют e-валюты
22:03
В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: без осадков