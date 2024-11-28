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Техноблог

Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр

Илон Маск рассказал о планах разрабатывать игры с помощью искусственного интеллекта и анонсировал создание ИИ-студии. Об этом основатель компаний Space X и Tesla написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, стартап-компания xAI откроет студию для разработки игр, которая в своей деятельности будет использовать искусственный интеллект.

«Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям. xAI собирается открыть игровую студию ИИ, чтобы снова сделать игры великими!» — отметил он.

Компания xAI основана Илоном Маском в марте 2023 года. Ее цель состоит в создании ИИ, способного к продвинутым математическим рассуждениям.

В конце августа Маск показал суперкомпьютер Tesla Cortex для обучения супер-ИИ. Система будет оснащена 70 тысячами ИИ-серверами, потребляющими в общей сложности 130 МВт, с планами расширения до 500 МВт к 2026 году.

Cortex станет крупнейшим у Tesla суперкластером для обучения систем ИИ, где будут работать 50 тысяч ускорителей Nvidia H100 и 20 тысяч ускорителей собственной разработки компании. Система создается для решения задач ИИ в реальном мире.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/312441/
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