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Техноблог

Проверь. Приложения в Google Play с вирусом SpyLoan скачали 8 миллионов раз

Специалисты McAfee обнаружили в Google Play 15 приложений, зараженных вредоносным ПО SpyLoan. Эти приложения загружены более 8 миллионов раз, сообщает Bleeping Computer.

Зараженные вирусом SpyLoan приложения нацеливались на пользователей из Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Они привлекали пользователей обещаниями быстрых займов, но после установки запрашивали конфиденциальные данные, включая банковские реквизиты, доступ к SMS, местоположению и спискам контактов.

К наиболее популярным приложениям относятся Prestamo Seguro-Rapido и Prestamo Rapido-Credit Easy, каждое из которых загружено более 1 миллиона раз. Другие приложения нацелены на пользователей в Таиланде, Индонезии и Сенегале.

Несмотря на существующие меры безопасности Google, приложения со SpyLoan продолжают обходить средства защиты компании и появляются в магазине Google Play.

Эксперты McAfee настоятельно рекомендуют пользователям проверить, какие разрешения выданы установленным приложениям, а также включить Google Play Protect для усиления защиты.

Отмечается, что Google удалила 15 приложений, в которых эксперты выявили SpyLoan.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/312742/
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