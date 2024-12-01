05:23
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Техноблог

Ученые предлагают хранить данные на алмазных носителях

Создан алмазный носитель для длительного хранения данных. Международная группа ученых рассказала о методе, который позволяет хранить информацию на оптическом диске на основе алмазов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые заявили, что твердотельные накопители и оптические диски имеют свой ресурс, поэтому могут хранить цифровые данные в течение всего лишь нескольких десятков лет. Специалисты создали алмазный носитель, который отличается высокой емкостью, прочностью и износостойкостью.

Оптический носитель на основе алмаза, который имеет размеры обычного диска Blu-ray, может уместить в 2 тысячи раз больше данных — около 100 терабайт. Срок жизни алмазного диска в десятки раз превышает ресурс обычного DVD.

В исследовании говорится, что записывать данные на такой носитель нужно с помощью лазера. Импульсы меняют внутреннюю структуру алмаза, создавая крошечные пустые пространства на атомном уровне. Ученым удалось добиться рекордной плотности хранения в 1,85 терабайт на кубический сантиметр.

Метод продемонстрировал высокую надежность — данные на алмазный носитель записываются с точностью 99 процентов. Инженерам уже удалось записать на алмаз архив с историческими фотографиями и считать информацию.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/312743/
просмотров: 4433
Версия для печати
Материалы по теме
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
Санкции. Google Play прекращает монетизацию приложений из России
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу
Новые iPhone получат незаметную подэкранную камеру для селфи
В Японии попросили граждан включать в завещания свои логины и пароли
Xiaomi представила пауэрбанк размером с банковскую карту
Apple отключит синхронизацию Safari на старых iPhone с 18 декабря
Популярные новости
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
Билл Гейтс признался, что не&nbsp;стал&nbsp;бы миллиардером, если&nbsp;бы сидел в&nbsp;соцсетях Билл Гейтс признался, что не стал бы миллиардером, если бы сидел в соцсетях
NASA объявило о&nbsp;переносе пилотируемого полета на&nbsp;Луну NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и&nbsp;техники Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, пятница
23:41
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
23:01
Кыргызстан и Великобритания обсудили активизацию экономического сотрудничества
22:31
В Кыргызстане может появиться цифровой сом: как другие страны внедряют e-валюты
22:03
В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: без осадков