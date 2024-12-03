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Техноблог

Jaguar кардинально обновляет имидж и готовит к показу свой барбимобиль

Jaguar готовит к показу свой барбимобиль. Концепт Design Vision будет представлен на Неделе искусств в Майами. Компания также анонсировала значительные изменения в своем имидже, включая обновленный логотип. Долгожданный концепт-кар Jaguar опубликован накануне его официального представления.

Всемирно известный британский производитель легковых автомобилей класса люкс показал изящный электромобиль GT, который демонстрирует язык дизайна. Он будет определять три Jaguar новой эры, начиная с аналогичного по пропорциям роскошного седана в следующем году.

В Сети новый дизайн уже назвали барбимобилем. 

Он совершенно не похож ни на одну из предыдущих моделей Jaguar, что полностью соответствует стремлению компании к тому, чтобы ее авто были «точной копией».

Монолитный минималистичный силуэт подчеркнут длинным выступающим капотом. Он напоминает о некоторых моделях Jaguar прошлых лет с самыми большими двигателями и придает концепту особую форму задней части кабины.

Передние стойки практически незаметны. А боковые стекла сужаются к задней части, придавая теплице округлый вид, напоминающий гоночный шлем.

В рамках нового этапа компания Jaguar представила и несколько новых слоганов: «Ничего не копируй», «Живи ярко» и «Избавься от обычного».

Главный креативщик бренда отметил, что это возвращение к корням в современном исполнении.

Кроме того, Jaguar сворачивает производство последних моделей и готовится выпустить новые, более дорогие электрические авто.

Известно, что первая такая машина выйдет в 2026 году. Ее цена, скорее всего, будет около $130-140 тысяч.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/312883/
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