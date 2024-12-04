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Техноблог

Эксперты назвали лидера на рынке смартфонов с искусственным интеллектом

Корпорация Samsung продала в 2024 году больше всех смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании TechInsights.

По оценкам специалистов, в 2024 году корейская корпорация возглавила рынок ИИ-смартфонов. В материале говорится, что отрыв Samsung от других производителей колоссальный: доля компании на рынке составила 82 процента. IT-гиганта назвали лидером рынка благодаря флагманским смартфонам Galaxy S24.

В исследовании отмечается, что Samsung наиболее успешно использовала популярность чат-ботов, генеративного ИИ и других новых технологий. Все ее новые телефоны получили поддержку нейросети Galaxy AI. Аналитики отметили, что четыре из пяти смартфонов с поддержкой ИИ в 2024 году были произведены Samsung.

При этом конкуренту Samsung Apple пока не удалось использовать все преимущества ИИ. Американская компания запустила собственную нейросеть вместе с релизом iPhone 16, однако в 2024-м доступ к ней получили лишь пользователи из США.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/313014/
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