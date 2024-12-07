05:24
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Техноблог

Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу

Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам основателя мессенджера, до сих пор ролики в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены. Это часто требовало от пользователей долгого ожидания только для того, чтобы посмотреть короткий клип.

«Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео (несколько вариантов качества) и оптимизировать ролики для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество с учетом скорости вашего соединения», — написал Павел Дуров.

Он добавил, что теперь просматривать видео в Telegram станет намного удобнее.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/313437/
просмотров: 6212
Версия для печати
Материалы по теме
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
Санкции. Google Play прекращает монетизацию приложений из России
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Павел Дуров впервые допрошен в суде Парижа по делу мессенджера Telegram
Новые iPhone получат незаметную подэкранную камеру для селфи
Ученые предлагают хранить данные на алмазных носителях
В Японии попросили граждан включать в завещания свои логины и пароли
Xiaomi представила пауэрбанк размером с банковскую карту
Популярные новости
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
Билл Гейтс признался, что не&nbsp;стал&nbsp;бы миллиардером, если&nbsp;бы сидел в&nbsp;соцсетях Билл Гейтс признался, что не стал бы миллиардером, если бы сидел в соцсетях
NASA объявило о&nbsp;переносе пилотируемого полета на&nbsp;Луну NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и&nbsp;техники Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, пятница
23:41
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
23:01
Кыргызстан и Великобритания обсудили активизацию экономического сотрудничества
22:31
В Кыргызстане может появиться цифровой сом: как другие страны внедряют e-валюты
22:03
В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: без осадков