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Техноблог

Ученые восстановили по черепу реальную внешность Санта-Клауса

Ученые восстановили реальную внешность Санта-Клауса. Об этом сообщает Mirror.

Настоящее лицо Санта-Клауса восстановили по черепу с помощью судмедэкспертов.

Святой Николай Мирликийский обязан реконструкцией своей исторической внешности судебным экспертам. Используя череп, исследованный в 1950-х годах итальянским антропологом, эксперты провели 3D-реконструкцию и восстановили лицо святого. Оно оказалось «сильным и добрым», с широкими чертами и густой бородой, напоминающими классический образ Санта-Клауса.

Святой Николай был епископом Миры в IV веке, известным своей благотворительностью: тайно оставлял подарки бедным, спасал девушек от бедности, совершал чудеса. После его смерти в 343-м останки перенесли в Бари (Италия), а память о нем сохранилась в традициях и легендах, ставших основой образа Санта-Клауса. Современный облик сформировался в XIX веке благодаря стихотворению «Визит Святого Николая» и иллюстрациям Томаса Наста.

Санта-Клаус — рождественский персонаж, западноевропейский и североамериканский волшебный (фольклорный) герой, который дарит подарки детям на Рождество.

Прообразом Санта-Клауса является общехристианский святой Николай Чудотворец.

Не существует единого мнения по поводу того, какое место следует считать родиной Санта-Клауса: Лапландию или ближайшие окрестности Северного полюса.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/313505/
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