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Техноблог

Bloomberg: В 2026 году Apple выпустит MacBook с поддержкой сотовой связи

В 2026 году Apple выпустит MacBook с поддержкой сотовой связи на базе фирменного модема. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Apple начала разрабатывать чип, объединяющий функции сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth, еще в начале 2023-го. Первое поколение модема Apple появится в iPhone и iPad в следующем году, а первым устройством с собственным модемом станет iPhone SE (2024), презентация которого ожидается весной 2025-го.

Как сообщает Bloomberg, MacBook может получить такой чип только во втором поколении. Это позволит пользователям ноутбуков выходить в интернет без Wi-Fi. На сегодня эта функция доступна только для iPhone, Apple Watch и iPad.

По словам инсайдера Марка Гурмана, поддержка сотовой связи не появится в ноутбуках Apple до 2026 года, когда компания выпустит модем второго поколения, который сможет поддерживать более высокие скорости.

Также он отмечает, что поддержку сотовой связи получит шлем смешанной реальности Vision Pro, однако его релиз тоже ожидается не раньше выхода второго поколения модема Apple. 
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/313506/
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