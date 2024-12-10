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Техноблог

Билл Гейтс признался, что не стал бы миллиардером, если бы сидел в соцсетях

Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс выразил обеспокоенность по поводу влияния смартфонов и социальных сетей на развитие современных детей. Об этом пишет CNBC.

Билл Гейтс поделился своими размышлениями о том, как современные технологии могут помешать развитию глубокого мышления у ребенка, которое, по его мнению, стало ключевым фактором его успеха.

Экс-глава Microsoft не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно время, которое он провел в детстве, бродя с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя в своей комнате часами, помогло ему основать компанию, которая сегодня оценивается в $3,26 триллиона.

Билл Гейтс порекомендовал своей аудитории книгу «Тревожное поколение» Джонатана Хайдта, социального психолога из Нью-Йоркского университета, который утверждает, что широкая доступность смартфонов и социальных сетей внесла значительный вклад в текущий кризис психического здоровья среди молодежи, а также в увеличение уровня одиночества и депрессии среди представителей поколения Z.

На протяжении всей своей карьеры миллиардер часто приписывал свой успех привычке к чтению и умению самоизолироваться. В 1990-х годах он даже уединялся в хижине в глуши с большой сумкой книг и технических документов, называя это «Неделей размышлений». В эти периоды Билл Гейтс «был привержен непрерывной концентрации».
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/313644/
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