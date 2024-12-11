Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов. Например, Android-смартфону необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти, сообщает издание Ferra.

Отмечается, что для обеспечения быстрой работы смартфона необходимо учитывать не только объем оперативной памяти (ОЗУ), но и ее тип. На сегодняшний день наиболее распространенными являются модули LPDDR4x и LPDDR5, последний из которых чаще всего используется во флагманских моделях.

Что касается объема оперативной памяти, то для комфортного использования смартфона с социальными сетями и мессенджерами достаточно 4 гигабайт. Однако, если пользователь планирует одновременно использовать несколько приложений или открывать множество вкладок в браузере, рекомендуется выбирать устройства с объемом ОЗУ от 6 гигабайт.

Любителям гейминга, а также редакторов фото оптимальным вариантом станет смартфон с 8 гигабайтами. При необходимости регулярного редактирования видео в высоком разрешении рекомендуется выбирать устройства с 12 гигабайтами.

При этом в Ferra предупреждают, что чипы больших объемов оперативной памяти обладают относительно высоким энергопотреблением. Следовательно, смартфоны с большими объемами оперативной памяти могут относительно быстро разряжаться.