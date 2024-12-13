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Техноблог

Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp

Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp, сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp работает над множеством функций, и некоторые из них находятся в стадии разработки. В последней бета-версии WhatsApp для Android 2.24.26.6 технический гигант представил новую функцию, которая позволит пользователям быстро отвечать на голосовые сообщения.

Функция быстрого ответа во многом похожа на недавно добавленную кнопку ответа для видеосообщений. Согласно отчету WABetaInfo, когда пользователь прослушивает голосовое сообщение, кнопка появляется рядом с сообщением. Нажатие на эту кнопку позволит немедленно записать и отправить голосовой ответ без необходимости перемещаться или вручную нажимать опцию «ответить». Ответ будет напрямую связан с исходной голосовой заметкой.

Ранее пользователям нужно было провести пальцем по голосовому сообщению, затем вручную выбрать опцию ответа и записать его. Новая кнопка устранит эти дополнительные шаги, упростив ответ на определенные голосовые заметки.

«Теперь пользователи могут заметить новую кнопку рядом с голосовыми заметками, позволяющую им мгновенно записывать и отправлять голосовой ответ. Важно отметить, что эта кнопка появляется только тогда, когда пользователь начинает прослушивать голосовое сообщение», — говорится в отчете.

Функция быстрого ответа на голосовые сообщения доступна для избранных бета-тестеров и в конечном итоге будет запущена для общедоступных пользователей в ближайшие недели. Пользователи могут установить последнее бета-обновление WhatsApp для Android из магазина Google Play, чтобы получить доступ к этой функции и изучить ее возможности.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/314005/
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