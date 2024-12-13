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Техноблог

Санкции. Google Play прекращает монетизацию приложений из России

Google Play прекращает монетизацию приложений из России. Об этом говорится в уведомлении, размещенном на портале Habr.

Магазин игр и приложений Google Play приостановит выплаты разработчикам с зарегистрированными в России банковскими счетами с 26 декабря. Google Play прекратит делать платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета находятся в России. Доход от продаж по всему миру начисляться не будет.

«С 26 декабря 2024 года монетизация в Google Play станет для вас невозможна. С указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях и продлить подписки», —  отмечается в тексте.

Уточняется, что итоговые выплаты разработчикам будут начислены 15 января 2025 года, после чего они будут прекращены. В Google подчеркнули, что данная мера введена на «неопределенный срок».
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/314038/
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