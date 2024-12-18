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Техноблог

OpenAI открыла поиск через ChatGPT для всех пользователей

Компания OpenAI объявила, что теперь все пользователи могут воспользоваться поиском через чат-бот ChatGPT. Ранее доступ к ChatGPT Search открыт только для платных подписчиков.

Для доступа к поиску нужно будет зарегистрироваться или войти в свой аккаунт в web-версии либо в мобильных приложениях, после чего ввести запрос к ChatGPT и нажать на кнопку «Поиск». После этого можно попросить чат-бота получить более подробную сводку или уточнить поиск. ChatGPT Search можно будет назначить поисковой системой по умолчанию для браузера, также чат-бот сможет давать устные ответы.

Расширение доступа к поисковой системе стало частью 12-дневного марафона анонсов от OpenAI. Ранее компания уже анонсировала более дорогую подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц, а также предоставила пользователям доступ к генератору видео Sora.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/314513/
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