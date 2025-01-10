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Техноблог

Компания Zugu представила iPad, который уничтожает данные после смерти владельца

Компания Zugu представила на CES 2025 необычный набор In Case of Death («На случай смерти») стоимостью $1 тысяча 500. Об этом сообщает издание Android Authority.

Zugu
Фото Zugu

В комплект входят 11-дюймовый iPad Pro на M4, защитный чехол, «умное» кольцо и доступ к фирменному приложению. Система позволяет пользователю заранее настроить действия, которые выполнит планшет после его смерти.

После констатации смерти владельца (определяемой «умным» кольцом по комплексу показателей: остановка сердца, резкое падение температуры тела и уровня кислорода в крови) iPad выполнит заданные действия. Ими могут быть удаление истории браузера, блокировка планшета для предотвращения доступа к данным, а также по желанию автоматическая отправка прощального твита (например, «Отключаюсь навсегда, друзья. Буквально. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой некролог #ПоследнийПост #БезФильтров #СердцеОстановилось #RIPme») и бесконечный проигрыш ролика Never Gonna Give You Up Рика Эстли.

Zugu подчеркивает, что кольцо распознает снятие для зарядки и срабатывает только при одновременном определении нескольких признаков смерти человека.

Примечательно, что в комплект In Case of Death также входит страховка AppleCare Plus на случай поломки iPad до кончины владельца.

Для работы системы требуется наличие iPhone.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/316340/
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