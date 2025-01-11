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Техноблог

Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг в подкасте Джо Рогана (19 миллионов подсписчиков) рассказал о цензуре в США. Запись интервью опубликована на YouTube-канале PowerfulJRE.

скриншота из YouTube-канала PowerfulJRE
Фото скриншота из YouTube-канала PowerfulJRE. Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp

«Именно в последние 10 лет люди начали продвигать цензуру по идеологическим соображениям. Два основных события стали толчком к этому: в 2016 году было избрание президента Дональда Трампа, которое также совпало с Brexit в Евросоюзе и фрагментацией ЕС, а затем в 2020-м был COVID. Это были два события, когда мы впервые столкнулись с массивным институциональным давлением, чтобы начать цензурировать контент по идеологическим соображениям», — рассказал Марк Цукерберг.

По его словам, члены администрации действующего президента США Джо Байдена связывались с руководством социальных сетей Facebook и Instagram и требовали удалить публикации, в которых говорилось о возможных побочках вакцин от коронавируса.

Он также заявил, что администрация Байдена пользуется сетью фальшивых аккаунтов, при помощи которых пытается воздействовать на общественное мнение. Однако теперь с поддельными страницами борется искусственный интеллект (ИИ).

Самыми безопасными мессенджерами гендиректор компании назвал WhatsApp и Signal. Однако отметил, что силовым структурам иногда удается читать личные переписки в WhatsApp.

«Американские спецслужбы могут читать переписки в WhatsApp, хотя сама компания их не видит. Шифрование не защищает», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/316462/
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