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Техноблог

Хакеры взломали компьютер министра финансов США

Хакеры взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, злоумышленники получили доступ менее чем к 50 файлам на компьютере министра. Кроме того, они получили доступ к данным на ПК двух ее помощников, заместителя секретаря Уолли Адейемо и исполняющего обязанности заместителя секретаря Брэда Смита.

Как отмечает Bloomberg, хакеры, по-видимому, сосредоточились на роли американского казначейства в санкциях, разведке и международных делах, при этом они не получили доступ к электронной почте или секретным системам департамента.

О взломе доложено в Сенате. Согласно отчету ведомства, злоумышленники взломали компьютеры высших должностных лиц Минфина, а также более 400 ноутбуков и настольных компьютеров, получив доступ к именам пользователей и паролям сотрудников.

По сведениям спецслужб США, к атаке причастны хакерские группировки Silk Typhoon и UNC5221.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/317024/
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