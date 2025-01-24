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Техноблог

Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ

Каждый четвертый поставляемый на рынок в прошлом году ноутбук работал с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) в четвертом квартале 2024-го вырос на 3,7 процента. По мнению аналитиков, рост произошел из-за новогодних распродаж и субсидий на покупку гаджетов в Китае. Также наблюдался устойчивый поток новых устройств, приобретаемых на фоне приближающегося окончания поддержки Windows 10.

За прошлый год производители поставили на рынок 253 миллиона компьютеров, что на 2,6 процента больше, чем в 2023-м. Исследователи отметили, что за отчетный период каждый четвертый проданный ноутбук поддерживал работу с ИИ. По прогнозу специалистов, в текущем году подобные девайсы займут 60 процентов рынка.

Лидером отрасли оказалась Lenovo, которая поставила на рынок 61,8 миллиона компьютеров. Ниже расположились HP, Dell, Apple и Asus. Аналитики Counterpoint Research полагают, что 2025-й окажется хорошим годом для производителей ПК, что связано с прогнозируемыми продажами на фоне окончания поддержки Windows 10.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/317779/
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