Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки

Часы Apple Watch помогли миллионеру Джону Макки бросить пить. Основатель сети супермаркетов Whole Foods признался, что три года назад отказался от алкоголя благодаря «умным» часам, сообщает Business Insider.

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По словам миллионера, когда он начал отслеживать свой сон с помощью Apple Watch, то заметил, что в некоторые дни спит лучше, а в другие — хуже. Для изучения причин разницы он принялся анализировать свои привычки.

Джон Макки выяснил, что больше упражнений и меньше обильных приемов пищи перед сном способствуют лучшему сну. Но самым большим открытием стало отсутствие фазы глубокого сна после употребления алкоголя. Используя приложение AutoSleep, он определил, что даже один бокал вина или пива лишает его глубокого сна и сокращает общий сон примерно на час.

Миллионер провел множество экспериментов, потому что не хотел отказываться от алкоголя, но факты были очевидными: спиртные напитки ухудшают качество сна. В результате он принял решение отказаться от алкоголя.