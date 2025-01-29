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Техноблог

Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей

Китайский чат-бот DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за «масштабных вредоносных атак». Уже зарегистрированные пользователи сервиса могут пользоваться им в обычном режиме, уточняет AP.

DeepSeek — китайский чат-бот. Его создатели утверждают, что он «на одном уровне» с аналогичными разработками американских компаний. Они также говорят, что на его создание ушло всего около $6 миллионов, в то время как Google, Microsoft и другие крупные организации тратят на свои проекты ИИ миллиарды. При этом DeepSeek работает на гораздо менее производительных чипах.

25-26 января приложение DeepSeek возглавило чарты App Store. На этом фоне акции производителя чипов Nvidia подешевели на $600 миллиардов — это крупнейшее падение в истории компании. Президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на иностранные чипы.

Состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $108 миллиардов из-за падения акций на фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что это китайское приложение возглавило топ по скачиванию в Соединенных Штатах.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/318194/
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