В Алматы (Казахстан) проходит седьмой международный цифровой форум Digital Almaty — 2025. Как отмечают эксперты, он уже подтвердил свой статус ключевого события в области цифровых технологий для региона ЕАЭС и Центральной Азии.

В этом году основное внимание уделено искусственному интеллекту и его роли в трансформации экономики, промышленности и государственного управления. В Алматы приехали более 40 тысяч участников, в том числе главы правительств стран ЕАЭС, представители крупнейших IT-компаний, инвесторы и стартаперы.

Глава кабмина РК Олжас Бектенов анонсировал создание в Астане центра искусственного интеллекта Alem.AI. «Он объединит стартапы и ведущие IT-компании. Приглашаем государства ЕАЭС присоединиться», — сказал он.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко высказал предложения по сотрудничеству в плане цифровизации. «Внедрение новых технологий и инноваций должно проходить в странах ЕАЭС на базе единых принципов и подходов. Главное — обеспечение справедливого и безопасного доступа к стандартизированным наборам данных», — добавил он.

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев рассказал о региональном технологическом хабе и улучшении обмена новыми технологиями внутри ЕАЭС.

На форуме будут подведены итоги инициативы Astana Hub — AI Movement, а также пройдет республиканский этап FIRST Tech Challenge, где 24 лучшие школьные команды будут соревноваться за Digital Ministry Cup.

Одним из ключевых событий мероприятия станет Industrial AI Battle — битва стартапов в сфере ИИ и цифровой трансформации. Участники будут соревноваться за призовой фонд $60 тысяч и гранты от партнеров форума.