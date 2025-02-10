Google отказывается от обещания не использовать ИИ в военных целях

Google обновила правила использования искусственного интеллекта, сняв запрет на применение технологии для разработки оружия и средств наблюдения. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Журналисты заметили: в обновленном отчете о ходе реализации ИИ в 2025 году больше нет раздела с запретом на его использование для слежки, создания оружия и технологий, которые «наносят или могут нанести общий вред».

Как сообщило WP, представитель компании отказался отвечать на конкретные вопросы об обновленной политике и сослался на сообщение, опубликованное 4 февраля 2025 года главой компании по ИИ Демисом Хассабисом и ее старшим вице-президентом по технологиям и обществу Джеймсом Маникой.

Руководители написали, что с тех пор, как они впервые опубликовали принципы ИИ в 2018 году, технология значительно развилась, и в условиях сложной геополитической обстановки в мире идет глобальная конкуренция за ее лидерство.

Они отметили, что такое решение принято, чтобы обеспечить демократические страны равными правами и возможностями в использовании ИИ.

«Мы считаем, что демократии должны лидировать в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны работать вместе, чтобы создать ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность», — говорится в блог-посте.

Критика

Данное изменение в этических принципах компании вызвало негодование правозащитных организаций. Human Rights Watch раскритиковала решение, заявив, что отход от ранее запрещенного использования ИИ вызывает глубокую обеспокоенность.

«Разворот Google от отказа создавать ИИ для оружия к заявлению о намерении создать ИИ, который будет поддерживать национальные предприятия по безопасности, является резким. Военные все чаще используют ИИ на войне, где их зависимость от неполных или неверных данных и неверных расчетов увеличивает риск причинения вреда гражданскому населению. Такие цифровые инструменты усложняют ответственность за решения на поле боя, которые могут иметь последствия для жизни или смерти», — заявила Анна Бачиарелли, старший исследователь ИИ в HRW.

Такого же мнения придерживается Bloomberg.

«Использование ИИ на поле боя может привести к тому, что автоматизированные системы начнут реагировать друг на друга с машинной скоростью, без времени на дипломатические решения. Войны могут стать более смертоносными, поскольку конфликты будут обостряться до того, как люди смогут вмешаться», — говорится в их сообщении.

Как отмечает издание, бывший сотрудник отдела политики Google Уильям Фицджеральд заявил, что компания много лет испытывала сильное давление на заключение военных контрактов.

Случаи использования ИИ в военных контрактах

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В 2017 году Уильям Фицджеральд стал одним из организаторов протестов сотрудников против Maven — контракта Google с Пентагоном на разработку ИИ для анализа записей с дронов.

Тогда около 4 тысяч сотрудников подписали петицию: «Google не должен заниматься войной». Десятки сотрудников уволились, и компания решила не продлевать контракт.

В апреле 2023 года сотрудники Google вышли на протест против проекта Nimbus с правительством Израиля на облачные вычисления, утверждая, что использование технологии может навредить палестинцам, пишет The Washington Post. Издание со ссылкой на внутренние документы компании сообщило, что Google предоставила армии и Министерству обороны Израиля более широкий доступ к своим инструментам искусственного интеллекта после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда более 50 сотрудников, выступивших против, уволили.

По данным Bloomberg, OpenAI с 2024 года сотрудничает с оборонным подрядчиком Anduril Industries Inc. и предлагает свои услуги американским военным. Anthropic, еще одна технологическая компания в сфере ИИ в ноябре 2024 года объявила о партнерстве с Palantir Technologies Inc. — разработчиком программного обеспечения анализа данных для военных структур.