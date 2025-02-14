В США TikTok снова появился в Apple Store и Google Play

TikTok снова появился в Apple Store и Google Play в США, сообщает CNN.

Уточняется, что китайское приложение TikTok снова появилось в Apple Store и Google Play у пользователей в США. Ранее президент Дональд Трамп отсрочил до 5 апреля введение запрета на TikTok, предусмотренного законом, который был принят при президенте Джо Байдене.

Этот закон, принятый голосами конгрессменов от обеих партий, предписывал владельцу TikTok, китайской компании ByteDance, продать американскую часть своей сети нейтральной компании. В противном случае TikTok в США угрожал полный запрет.

Напомним, TikTok начал уведомлять пользователей в США о блокировке сервиса с 19 января. Однако почти сразу стало известно, что избранный президент Дональд Трамп намерен предоставить этой социальной сети 90-дневную отсрочку от запрета в США.

28 декабря 2024 года Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией страны. В Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке TikTok впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.