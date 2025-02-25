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Техноблог

Защита персональных данных. Сумму штрафов для юрлиц намерены увеличить

В мире не существует ограниченного списка данных персонального характера. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков.

По его словам, абсолютное большинство продолжает думать, что это только паспорт, банковская карта, или что-то еще.

«Но это не так. К персональным данным, как в мировой практике, так и по нашему законодательству, относится вся информация, которая позволяет прямо или косвенно идентифицировать человека. Это может быть идентификатор пользователя, адрес доставки и так далее. Поэтому нет ограниченного списка персональной информации, и никто его не предоставит», — сказал Алмамбет Касымбеков.

Он подчеркнул: единственным законным владельцем персональных данных является человек. Гражданин передает данные госорганам или коммерческим структурам лишь на временное хранение.

«Наше агентство по своим полномочиям и функциям ведет надзор, контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных, как со стороны государственных, муниципальных органов, так и коммерческих организаций. В целях усиления сознательности и ответственности юридических лиц вносим изменения в Кодекс о правонарушениях, чтобы увеличить сумму штрафов, которых у нас практически не было ранее за несоблюдение законодательства. Основная цель изменений в кодекс — побудить юрлиц более осознанно подходить к защите данных своих клиентов и граждан в целом», — отметил Алмамбет Касымбеков.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/320983/
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